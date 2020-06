O Brasil registou, quarta-feira, um recorde diário de mortes por covid-19, registando 1.349 óbitos, elevando para 32.548 o número de vítimas mortais.

Surgiram também 28.633 novos casos de contágio, atualizando o número de infetados para 584.016.

O Brasil é agora o segundo país do mundo com mais diagnósticos confirmados e o quarto com o maior número de mortes.