Espanha abre fronteiras com Portugal e França a 22 de junho

De relembrar que as fronteiras do país vizinho estão encerradas, com algumas exceções, desde meados de março.

Espanha vai abrir as fronteiras terrestres com Portugal e com França no dia 22 de junho. A notícia é avançada pelo El Periodico, que cita a ministra espanhola da Indústria, Comércio e Turismo, Reyes Maroto.

Assim, Espanha começa a receber turistas estrangeiros a partir de 22 de junho, de acordo com as condições de segurança estabelecidas devido à pandemia. Recorde-se que, inicialmente, o país tinha decidido abrir ao turismo apenas a 1 de julho.

De acordo com a governante, as primeiras regiões a reabrir a estrangeiros serão as ilhas Canárias e Baleares.

De relembrar que as fronteiras do país vizinho estão encerradas, com algumas exceções, desde meados de março.

Esta quarta-feira, o Parlamento espanhol decidiu prolongar o estado de emergência no país ate 20 de junho.

Em Portugal, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, tinha dito que o país ia manter as fronteiras terrestres e aérea encerradas com Espanha, pelo menos enquanto existir uma quarentena interna no país vizinho. Na altura, Cabrita admitiu que as fronteiras irão permanecer encerradas até julho.