Joe Exotic obrigado pela justiça a dar jardim zoológico à rival Carole Baskin

Joe Exotic, protagonista da série da Netflix ‘Tiger King’, foi obrigado pela justiça norte-americana a transferir a propriedade onde se localiza o seu famoso jardim zoológico, no estado de Oklahoma, à ativista Carole Baskin.

Recorde-se que Joseph Maladonado-Passage, conhecido como Joe Exotic, de 53 anos, se encontra a cumprir uma pena de 22 anos de prisão, por ter encomendado a morte de Carole Baskin.

Esta semana, um juiz federal ordenou a transferência da propriedade para a ativista animal e a empresa Greater Wynnewood Development Group, que anteriormente foi gerida por Joe Exotic, terá de abandonar as instalações. Tudo porque Baskin conseguiu provar em tribunal que Joe Exotic transferiu as suas propriedades de forma fraudulenta para a mãe, Shirley M. Schreibvogel, em 2011, para as conseguir manter sob o seu domínio, caso perdesse a batalha judicial com o santuário de animais Big Cat Rescue, pertencente a Carol, que durava há vários anos. Os animais também terão de ser evacuados.

Recorde-se que o ex-sócio de Joe, Jeff Lowe, tinha comprado a empresa e aberto o espaço no início de maio. Agora, tem 120 dias para sair.

Joe Exotic, que tem estado preso, deverá encontrar-se agora num centro médico de Dallas, por possivelmente ter estado exposto à covid-19.