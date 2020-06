Há 445 doentes internados, mais 17 que ontem. 58 estão em Unidades de Cuidados Intensivos

Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado esta quinta-feira pela DGS, já morreram 1.455 pessoas infetadas com o novo coronavírus, desde o início do surto no país, mais 8 óbitos face ao boletim de ontem. Este número, o mais baixo desde o dia 15 de maio, representa aumento de 0,55%.

Foram ainda diagnosticados mais 331 casos nas últimas 24 horas, o que corresponde a uma taxa de crescimento de 1%. Destes casos, 309 foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Desde o início da pandemia no país, há registo de 33.592 casos.

Os oito concelhos com mais de mil infetados são Lisboa, com 2.536 casos, Vila Nova de Gaia, com 1.580, Porto, com1.401, Sintra, com 1.400, Matosinhos, com 1.285, Braga , com 1.230, Loures, com 1.147, e Gondomar, com 1.087.

Na Grande Lisboa, a região que neste momento inspira mais preocupação, há ainda 956 casos confirmados na Amadora, 465 em Oeiras, 424 em Almada, 627 em Odivelas e 609 em Cascais.

Atualmente estão internados 445 doentes, mais 17 que ontem. Um aumento substancial, tendo em conta que este número vinha a descer nos últimos dias. 58 encontram-se nos cuidados intensivos, mais dois face ao último balanço.

O número de recuperados continua a subir. Passando de 20.079 para 20.333, mais 244.

A aguardar resultados laboratoriais estão 1.741 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 28.685 contactos.

Por regiões, o Norte é a região mais afetada, com 16.819 casos confirmados e 801 óbitos. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com um total de 12.137 infeções e 383 mortes.

O Centro tem 3.770 casos e 240 vítimas mortais. O Algarve contabiliza 376 infeções e 15 mortos e o Alentejo regista 262 casos e um óbito.

Nas Regiões Autónomas, os Açores registam 138 casos e 15 vítimas e a Madeira 90 casos, sem registo de óbitos.

Casos confirmados:

383 meninos e 355 meninas com menos de 10 anos;

525 rapazes e 626 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

2.067 homens e 2.463 mulheres entre os 20 e 29 anos;

2.310 homens e 2.820 mulheres entre os 30 e 39 anos;

2.390 homens e 3.248 mulheres entre 40 e os 49 anos;

2.236 homens e 3.273 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.691 homens e 1.932 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.256 homens e 1.398 mulheres entre os 70 e os 79;

1.502 homens e 3.117 mulheres casos com mais de 80 anos.

14.360 casos do sexo masculino e 19.332 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

1 mulher entre os 30 e os 39 anos;

10 homens e 7 mulheres entre os 40 e os 49 anos

31 homens e 15 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

86 homens e 43 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

168 homens e 111 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

422 homens e 559 mulheres com mais de 80 anos.

718 óbitos do sexo masculino e 737 do sexo feminino

Consulte aqui o boletim na íntegra.