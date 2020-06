Autoridades alemãs assumem que Maddie está morta

O Ministério Público de Braunschweig, na Alemanha, assumiu esta quinta-feira que Madeleine McCann, desaparecida em 2007 na praia da Luz, no Algarve, aos 3 anos, está morta.

"Gostava de começar por dizer que na investigação do desaparecimento da criança britânica Madeleine McCann, com 3 anos, da Praia da Luz, no Algarve, assumimos que a menina está morta," afirmou Christian Wolters, procurador e porta-voz, durante uma declaração à imprensa sem direito a perguntas.

Já ontem, o investigador Christian Hoppe, do Bundeskriminalamt (BKA), o Departamento Federal de Polícia Criminal da Alemanha, tinha admitido a hipótese de a criança ter sido alvejada quando o suspeito assaltava o apartamento da família e que, por isso, poderia estar morta.

O mesmo investigador, numa entrevista a um canal de televisão alemão, não afastou totalmente a tese de um sequestro ou de um ataque provocado por motivos sexuais, mas sublinhou que a investigação aponta para que a criança tenha morrido.

Foi ainda revelado que o homem, agora na mira das autoridades de Portugal, Reino Unido e Alemanha, considerado suspeito no caso do desaparecimento de Maddie está a cumprir pena por crimes sexuais contra menores além de outros crimes relacionados com droga.