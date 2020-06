Cantora gospel brasileira morre vítima de covid-19

Nesta madrugada fomos todos surpreendidos com a fatídica notícia da partida para a Glória Eterna de Fabiana Anastásio. Mulher, esposa, mãe, pastora, cantora com voz potente e única. Voz ungida para o louvor a Deus. O Brasil chora conosco e junto da família enlutada, com total respeito à sua memória. Que o Espírito Santo console a todos! Incontáveis almas ganhas para Deus, pessoas tocadas e abençoadas pelos louvores e pregação dessa verdadeira Adoradora, canal de Deus para a vida de muitos. Para nós fica a lição na voz inesquecível de Fabiana Anastácio: "Ninguém vai me calar, Te adorarei. Está em meu Dna, Te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, Quando chegar aí no céu, te adorarei"... Canta mesmo querida amiga e irmã! A Terra chora, mas o céu está em festa! A família Todah te agradece por ter nos dado a honra de trabalhar com você!

