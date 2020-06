Menino de dois anos morre depois de sofrer "ataque horrível" por parte do namorado da mãe

Imagens do telemóvel do suspeito mostram-no a sufocar a criança, enquanto o menino implorava por água. A polícia diz que, ao longo dos vídeos, Jameson é visto ferido, a tremer e a chorar.

Um rapaz, de dois anos, morreu esta terça-feira, no estado norte-americano do Missouri, depois de ser sofrido, segundo a polícia, um “ataque horrível” por parte do namorado da mãe.

O menino foi levado para o hospital no passado domingo, depois de um alerta para uma criança inconsciente numa casa em Joplin. Contudo, acabaria por não resistir aos ferimentos na terça-feira.

"A 2 de junho de 2020 pelas 20h13, o rapaz de 2 anos, identificado como Jameson Long, morreu no Hospital Infantil Mercy. Uma autópsia será agendada para esta investigação. Uma investigação de abuso infantil está em curso”, referia um comunicado do Departamento de Polícia de Joplin, citado pela imprensa norte-americana.

O namorado da mãe da vítima, um homem, de 22 anos, acabou por ser detido, por abuso de menores.

As autoridades confirmaram que acabaram por obter um mandado de busca ao telemóvel do suspeito, Brian O’Grodnick, e descobriram que a criança já estava a sofrer antes do último incidente.

A 21 de abril, o homem pressionou a boca da criança enquanto lhe sacudia a cabeça. Um dia depois, a 22 de abril, voltou a pressionar a boca do menino e bateu-lhe no rosto. Imagens do telemóvel do suspeito mostram-no a sufocar a criança, enquanto o menino implorava por água.

Este tipo de situações prolongou-se por vários dias. Um vídeo do dia 1 de maio mostrava o homem a agarrar o menino pelos cabelos, enquanto exigia saber se ele o amava.

A polícia diz que, ao longo dos vídeos, Jameson é visto ferido, a tremer e a chorar. O homem admitiu os crimes, depois de confrontado com as imagens.