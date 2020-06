Portimonense-Gil Vicente faz manchete no L'Équipe: "Portugoaaal!"

O L'Équipe deu esta quinta-feira destaque ao recomeço da Liga portuguesa.

Com a Ligue 1 cancelada há várias semanas - o PSG foi declarado campeão -, e apenas com a Bundesliga em ação entre os principais campeonatos da Europa, o jornal francês aproveitou para marcar o regresso do campeonato luso, 87 dias depois de ter sido suspenso na sequência da pandemia de covid-19.

A manchete é feita com a vitória (1-0) do Portimonense sobre o Gil Vicente, com o título "Portugoaaal!".

Apesar do dia de ontem ter deixado o FC Porto com a liderança da prova em risco, após derrota em Famalicão, por 2-1, a conceituada publicação gaulesa optou por dar prioridade ao encontro inaugural neste retorno da competição portuguesa - que considerou ser a segunda principal prova a voltar à ação depois da Liga alemã.

Diga-se, porém, que a I Liga não podia ter voltado de melhor forma, com um golaço de Lucas Fernandes a garantir o triunfo algarvio.

Para ver e rever.