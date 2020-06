Diego Costa multado em 543 mil euros por fuga ao fisco espanhol

O futebolista Diego Costa foi esta quinta-feira multado em 543 mil euros, depois de ter assumido que defraudou o fisco espanhol em cerca de 1,1 milhões de euros, em 2014.

Num tribunal em Madrid, o jogador do Atlético de Madrid deu-se como culpado de ter ocultado receitas provenientes de um contrato de patrocínio com uma marca desportiva, quando estava ao serviço do Chelsea (entre 2014 e 2017), e foi primeiramente condenado a seis meses de prisão, pena que acabou por ser substituída por uma multa que ascende o meio milhão de euros.

Este não é caso único em Espanha, já que nos últimos anos vários futebolistas se depararam com problemas idênticos na justiça, entre eles o argentino Lionel Messi (Barcelona), e os portugueses Cristiano Ronaldo e José Mourinho, quando ambos representavam o Real Madrid, tendo resolvido os seus casos com multas pesadas.