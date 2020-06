Atriz de Riverdale admite ser bissexual

Tem sido noticiado que a atriz terminou a relação de dois anos com Cole Sprouse.

A atriz Lili Reinhart, da série Riverdale, assumiu, esta quarta-feira, que é bissexual. "Embora nunca tenha anunciado isto antes publicamente, sou uma mulher bissexual orgulhosa", escreveu a atriz de 23 anos nas redes sociais, onde apelou à participação num protesto contra a violência policial sobre os afro-americanos e a comunidade LGBTQ + nos Estados Unidos.

Durante o dia, a artista partilhou vários vídeos na manifestação "West Hollywood LGBTQ + for #BlackLivesMatter protest". Recorde-se que, alegadamente, Lili Reinhart terminou recentemente a sua relação de dois anos com o ator Cole Sprouse, outro dos protagonistas da série da Netlfix. Apesar de a informação ter sido notícia em várias publicações nenhum dos dois confirmou o fim do namoro.