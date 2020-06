Confirmados mais 88 óbitos e 177 novos casos do novo coronavírus em Itália

Nas últimas 24 horas foram confirmadas 88 vítimas mortais relacionadas com o novo coronavírus. No total, já morreram 33.689 pessoas infetadas com covid-19 desde o início da pandemia no país.

Foram ainda registados mais 177 novos casos desde o balanço anterior. Até ao momento, 234.013 pessoas já contraíram o novo vírus em Itália, um dos países com maior número de casos no mundo.

957 pessoas foram consideradas recuperadas nas últimas 24 horas. No total, 161.895 pessoas já venceram o vírus no país. Por outro lado, 38.429 pessoas continuam com o vírus ativo. Destes, 5.503 continuam hospitalizados, dos quais 338 encontram-se nos cuidados intensivos.