Açores considerados “um dos destinos mais seguros na Europa” em 2020

Os Açores foram considerados "um dos destinos mais seguros na Europa em 2020" para férias em época de covid-19, distinção baseada na segurança sanitária no turismo, no baixo número de casos e no serviço de saúde, anunciou esta quinta-feira o Governo Regional.

O arquipélago recebeu da organização European Best Destination a distinção "Coronavirus Safest Destination", de uma lista de destinos mais seguros para férias numa altura de pandemia, informou o Executivo.

Esta distinção "tem por base as medidas de segurança sanitária no setor do turismo e nas suas atividades conexas, o baixo número de casos e a segurança no serviço de saúde local", pode ler-se na nota divulgada.

Até ao momento, foram detetados na região um total de 146 casos de infeção, verificando-se 129 recuperados, 16 óbitos e um caso positivo ativo para infeção pelo novo coronavírus, neste caso residente na ilha de São Miguel. De resto, há 17 dias seguidos que o arquipélago não regista novos casos.