Avante! começa a ser montado este sábado

As pessoas que vão trabalhar na organização do festival irão ser obrigadas a utilizar máscara.

O PCP vai começar a preparar a Quinta da Atalaia, no Seixal, este sábado, para receber a Festa do Avante! que irá decorrer entre 4 a 6 de setembro, segundo uma publicação no jornal oficial do partido, o jornal Avante!, e onde foram partilhadas algumas indicações para as pessoas que pensam em ajudar na organização da festa comunista.

Serão tomadas várias medidas de segurança durante a preparação do recinto. Os participantes na organização do festival devem dirigir-se “diretamente para o terreno sem passar pelo bar de apoio”, de modo a evitar a aglomeração de muitas pessoas a “utilização da máscara é obrigatória em pontos de ‘atendimento’ como o armazém central”. O bar e o restaurante utilizados pelos voluntários “funcionarão com lotação reduzida” e haverá “pelo terreno pontos de higienização com água, sabão e álcool gel para garantir a frequente lavagem e desinfeção das mãos”.

De acordo com o partido liderado por Jerónimo de Sousa, durante o festival o espaço irá dispor de “mais área de recinto ao dispor dos visitantes e mais área e zonas de esplanada”, com “embalagens de fácil transporte para permitir o take-away” dos restaurantes e "não haverá espaços fechados" de modo a conter a propagação do novo coronavírus. O acampamento utilizado pelos festivaleiros abrirá “apenas no último fim de semana do mês” e os balneários e instalações sanitárias estarão abertos “com limpeza ainda mais regular que o habitual”.

A verdade é que a realização da Festa do Avante, numa altura em que vários eventos e festivais foram cancelados devido ao aparecimento da covid-19, trouxe bastante polémica entre políticos e cidadãos. E os comunistas não ignoraram a situação na nota do jornal oficial e afirmarm que este ano a festa será "diferente" e garantem que "irão ter em conta as recomendações das autoridade de saúde”. "A Festa do Avante! será, em 2020, um importante contributo para combater o medo e o isolamento e, ao mesmo tempo, transmitir uma mensagem de força e confiança, tão necessária nos dias que correm”, pode ler-se na publicação.