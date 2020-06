Número de óbitos diários volta a descer em França

Nas últimas 24 horas, foram confirmadas mais 44 vítimas mortais relacionadas com o novo coronavírus em França. No total, já morreram 29.065 pessoas infetadas com o novo vírus no país, desde o início da pandemia. Comparativamente aos dados do balanço anterior, o número de óbitos sofreu um aumento.

Já foram confirmados 152.444 casos de covid-19 em França. 69.976 pessoas foram consideradas curadas da doença. Atualmente, 13.101 pessoas estão ainda hospitalizadas com covid-19, das quais 1.163 delas estão em unidades de cuidados intensivos.