Pinto da Costa após empate na Luz: "O Benfica falou verdade… até há 10 minutos"

O FC Porto perdeu com o Famalicão (1-2), mas o Benfica não aproveitou a oportunidade para saltar para a liderança isolada, uma vez que, esta noite, empatou (0-0) com o Tondela, resultado que deixa os encarnados com os mesmos 60 pontos que o dragão na tabela, mas em desvantagem no confronto direto.

Antes do jogo na Luz, e aproveitando o tropeção da equipa de Sérgio Conceição, as águias tinham relembrado que eram a única equipa que dependia apenas de si própria para vencer o título nacional.

Um facto que Pinto da Costa comentou numa entrevista ao Portal dos Dragões pouco depois de terminado o jogo na Luz.

"O jogo com o Famalicão foi atípico, um jogo para esquecer em todos os aspetos. O Benfica disse que passou a ser o único clube a depender de si. E falou verdade... até há uns 10 minutos. Agora é o FC Porto que volta a depender de si para ser campeão", declarou o presidente portista.

“Faltam 9 jogos e há ainda 27 pontos em disputa. Sinceramente não pensava que 24 horas depois estaríamos de volta ao nosso lugar, mas... Tenho a certeza que na 4ª feira estaremos todos no Dragão em espírito e a equipa vai mostrar que está bem e com força para ganhar o campeonato", acrescentou.