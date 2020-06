Sporting empata (2-2) em Guimarães na estreia de Rúben Amorim fora de portas

Vitória reduzido a 10 jogadores no último quarto de hora do encontro

O Sporting regressou à I Liga com um empate a duas bolas ante o V.Guimarães, em jogo da 25.ª jornada do campeonato, que marcou ainda a estreia de Rúben Amorim fora de portas.

Sporar bisou para os leões (aos 18 e 54 minutos); enquanto João Carlos Teixeira e Marcus Edwards fizeram os dois golos dos vimaranenses, aos 32 e 68 minutos, respetivamente.

A equipa da casa jogou o último quarto de hora com menos uma unidade, após expulsão de Amoah, aos 77'.

Com este resultado, o clube de Alvalade mantém o quarto lugar na tabela, agora com 43 pontos, a três do último lugar do pódio, ocupado pelo Sp.Braga, que esta sexta-feira volta aos relvados frente ao Santa Clara.