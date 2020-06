Autocarro do Benfica apedrejado a caminho do Seixal. Clube repudia "atos criminosos"

O autocarro que transportava a equipa do Benfica depois do jogo desta noite no Estádio da Luz foi apedrejado quando regressava ao centro de estágio do clube no Seixal. O incidente aconteceu na A2.

Segundo a CMTV, Weigl e Zivkovic foram transportados para o Hospital da Luz, onde estão a ser assistidos. Zivkovic terá sido atingido por vidros.

O autocarro, que era seguido por batedores da PSP, foi atingido por pedras e os autores do ataque não foram identificados.

Imagens do autocarro divulgadas pelo jornal Record mostram vidros partidos e, no interior da viatura, pelo menos uma pedra de calçada.

Num comunicado publicado esta madrugada no site no clube, o Sport Lisboa e Benfica "repudia e lamenta o criminoso apedrejamento de que foi vítima o autocarro dos seus jogadores à saída da A2". O clube confirma que, por uma questão de precaução, os jogadores Julian Weigl e Zivkovic, de imediato, foram levados ao Hospital da Luz para serem observados, na sequência dos estilhaços que os atingiram.

O Sport Lisboa e Benfica garante a "total colaboração com as autoridades", apelando para que seja feito o maior esforço "no sentido de identificar os delinquentes responsáveis por estes atos criminosos."