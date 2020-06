Autocarro do Benfica apedrejado a caminho do Seixal

O autocarro que transportava a equipa do Benfica depois do jogo desta noite no Estádio da Luz foi apedrejado quando regressava ao centro de estágio do clube no Seixal. O incidente aconteceu na A2.

Segundo a CMTV, Weigl e Zivkovic foram transportados para o Hospital da Luz, onde estão a ser assistidos. Zivkovic terá sido atingido por vidros.

O autocarro, que era seguido por batedores da PSP, foi atingido por pedras e os autores do ataque não foram identificados.

Imagens do autocarro divulgadas pelo jornal Record mostram vidros partidos e, no interior da viatura, pelo menos uma pedra de calçada.