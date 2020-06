Homem detido por violar filha de 12 anos no Porto

Um homem de 46 anos, motorista de ligeiros de profissão, foi detido, esta sexta-feira, por ser suspeito de violar a filha de 12 anos.

“A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, identificou e deteve um homem pela presumível autoria de crimes de abuso sexual de crianças, ocorridos desde finais de 2019, na cidade do Porto”, lê-se no comunicado.

“O arguido, pai da vítima, praticou atos sexuais de relevo com aquela, o que lhe permitiu satisfazer os seus instintos de natureza sexual”, revelou ainda a PJ.

Os crimes de abuso sexual começaram no final do ano 2019, quando a vítima tinha 12 anos.

O homem, de 46 anos e sem antecedentes criminais, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.