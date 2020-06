Mais 8.726 casos e 144 óbitos relacionados com o novo coronavírus na Rússia

Muitos acusam o Governo russo de estar a ocultar factos relacionados com a mortalidade por covid-19 no país.

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 144 óbitos relacionados com o novo coronavírus na Rússia. No total morreram 5.528 pessoas no país desde o início da pandemia.

Foram ainda confirmados mais 8.726 novos casos de covid-19, aumentando o número de infetados para 449.834.

8.057 pessoas foram consideradas recuperadas desde o último balanço anterior. A Rússia conta com um total de 212.680 recuperados.

Apesar de as autoridades de saúde russas justificarem o aumento do número de casos com o aumento do número de testes, muitos duvidam que seja disto que se trata e acusam o Governo russo de estar a ocultar factos relacionados com a mortalidade por covid-19 no país. O Governo de Putin afirma ainda que enquanto outros países incluem nos óbitos provocados pelo covid-19 todas as pessoas infetadas pelo novo vírus, na Rússia apenas são incluídas as mortes cujo motivo principal foi o novo coronavírus.