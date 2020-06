Mulher tenta atingir ex-marido com faca de cozinha na presença da GNR

Uma mulher de 41 anos foi detida, depois de ter sido apanhada pela GNR em flagrante delito, na segunda-feira, a tentar atingir o ex-marido com uma faca de cozinha, depois de o ter agredido com um pau.

O caso ocorreu em Vinhas. De acordo com o comunicado do Comando Territorial de Bragança, as autoridades encontraram "um homem de 43 anos, com ferimentos na cabeça, tendo sido possível apurar que a mulher agrediu o homem com pau".

Mesmo na presença dos polícias, a mulher tentou atingir o homem com uma faca de cozinha "o que culminou na sua detenção", pode ler-se na nota.

A vítima necessitou de receber tratamento hospitalar e a mulher, depois de ter sido presente ao Tribunal Judicial de Bragança, onde lhe foi aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.