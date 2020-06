Espanha regista uma vítima mortal nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas foi confirmada uma vítima mortal relacionada com o novo coronavírus em Espanha, elevando assim o número de óbitos semanal para 52. No total, já morreram 27.134 pessoas infetadas com covid-19

Foram ainda registados mais 177 novos casos de covid-19 desde o balanço anterior. 240.978 pessoas foram infetadas com o novo coronavírus desde o início da pandemia no país.

Recorde-se que, desde a semana passada, as autoridades de saúde espanholas têm feito uma revisão de dados, o que faz com que o número total de mortes sofra ajustes.