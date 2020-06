Caso positivo em creche de Torres Vedras coloca crianças e funcionários de quarentena

Doze crianças e quatro funcionários de uma creche em Torres Vedras, distrito de Lisboa, estão em isolamento profilático, depois de uma das crianças testar positivo à covid-19.

Vera Arnaut, diretora da creche do Centro Paroquial de Torres Vedras, confirmou, em declarações à agência Lusa, que uma criança de dois anos e a mãe testaram positivo para o novo coronavírus, depois de também o pai descobrir que estava infetado ao ser sujeito a um teste em contexto laboral.

Segundo a responsável, os três estão assintomáticos e, durante semana a criança não foi à creche. O resultado positivo surgiu na terça-feira.

Do Centro Paroquial de Torres Vedras fazem parte 68 crianças e 18 funcionários na valência de creche e 50 crianças e seis funcionários no jardim-de-infância. No entanto, de acordo com a agência noticiosa, as autoridades de saúde locais, indicaram que apenas 12 crianças e quatro auxiliares teriam de ficar em isolamento profilático.

"São todos os que estavam na sala", disse a diretora.

Aquando da reabertura da creche, todos os funcionários foram submetidos a testes e nenhum se encontrava infetado na altura.