Jair Bolsonaro encoraja polícia a responder à violência depois de criticar protestos

O Presidente do Brasil disse, esta sexta-feira, que os opositores do Governo que convocaram protestos para este fim de semana são "criminosos" e "terroristas". Jair Bolsonaro pediu aos polícias que façam “o devido trabalho” caso as iniciativas se tornem violentas.

"Agora estamos vendo um grupo de criminosos terroristas se movendo para quebrar o Brasil", começou por dizer Bolsonaro, fazendo assim referência aos protestos antifascistas e antirracistas convocados no país no próximo domingo.

"Eles estão nos ameaçando", acrescentou, classificando ainda todos os manifestantes que se opõem ao seu Governo como "preguiçosos" e "viciados em drogas".

"Eles geralmente são criminosos, terroristas, viciados em drogas, pessoas preguiçosas que não sabem o que é a economia, não sabem o que é trabalhar para ganhar seu pão diário", afirmou o Presidente brasileiro.

Bolsonaro pediu ainda às forças de segurança regionais e nacionais que façam o “devido trabalho” caso "os criminosos extrapolem os limites da lei".