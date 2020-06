Sónia Tavares revolta-se com morte de elefante grávida: "O ser humano é a representação do Mal na terra"

Sónia Tavares utilizou as redes sociais para mostrar a sua revolta com uma notícia de uma elefante grávida que morreu depois de ter comido um ananás com cartuchos de fogo de artifício, em Kerala, na Índia, no mês passado.

"Brancos, pretos, amarelos, vermelhos, cristãos, Índus, muçulmanos... Há sempre um elo que nos une. Algo que nos distingue largamente do resto do reino animal: o 'cromossoma filho da p****'", começou por escrever a cantora portuguesa. "Uns têm, outros não, felizmente, ou infelizmente, que assim já nos tínhamos morto todos uns aos outros e dávamos espaço à mãe natureza para cuidar de quem realmente merece. Somos uma vergonha. O ser humano trouxe a maldade ao mundo. O ser humano é a representação do Mal na terra", acrescentou.

Um porta-voz do Kerala Forest Department explicou, citado pela AFP, que colocar cartuchos de fogo de artifício nos alimentos é uma prática dos agricultores da região para afastar os javalis.

A fruta explodiu dentro da boca do animal que ainda conseguiu caminhar até ao rio Vellyar, onde acabou por morrer, apesar dos esforços por parte das autoridades florestais, incluindo uma tentativa de resgate com a ajuda de dois elefantes de cativeiro.