Bolsonaro tropeça e cai durante inauguração de hospital de campanha | Vídeo

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, participou, esta sexta-feira, na inauguração de um hospital de campanha para doentes com covid-19 em Goiás. No entanto, o momento mais falado acabou por não ser a visita, mas sim uma queda que o chefe de Estado brasileiro acabou por sofrer à chegada.

Bolsonaro chegou de helicóptero, sem máscara de proteção, cumprimentou os admiradores com apertos de mão e, ao entrar no local, escorregou e acabou por evitar consequências mais graves ao apoiar-se com as mãos e os joelhos no chão.

O momento rapidamente se tornou viral nas redes sociais, com os utilizadores a partilhar as imagens sem esquecer o humor.