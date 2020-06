É oficial: Jorge Jesus renova com o Flamengo por mais um ano

Treinador português renovou contrato com o clube brasileiro até junho de 2021.

É oficial, Jorge Jesus renovou o contrato com o Flamengo por mais um ano, até junho de 2021.

"Ele fica! Após ajustar os últimos detalhes, o Flamengo renovou o contrato do técnico Jorge Jesus. Em acordo selado com a diretoria rubro-negra, o treinador português ampliou o seu vínculo com o clube até junho de 2021", informou o clube brasileiro.

O anúncio acontece dois dias depois de o treinador português revelar, através das redes sociais, que iria prolongar a sua ligação ao Flamengo.

Jesus, de 65 anos, admitiu estar “à procura de felicidades desportivas” e elogiou os adeptos daquele que considerou, mais uma vez, “um dos maiores clubes do mundo”.