Novo Banco agrava prejuízos em 92%

O Novo Banco fechou o primeiro trimestre do ano com perdas de 179,1 milhões de euros, o que representa um agravamento de 92,3% face a igual período de 2019.

O impacto da pandemia ascendeu a 164 milhões de euros. O produto bancário ascendeu a 116,4 milhões de euros, quando no período homólogo estava em 215,4 milhões de euros.

Nos primeiros três meses do ano, o banco registou custos operativos no valor de 115,8 milhões de euros (120,3 milhões de euros no mesmo período de 2019).