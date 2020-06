Barco com sete cidadãos do Norte de África intercetado perto de Olhão

Homens estão à guarda do SEF e serão submetidos a testes à covid-19.

Uma embarcação com sete homens foi intercetada, este sábado, na costa portuguesa perto de Olhão, pela Polícia Marítima.

“Sete migrantes, oriundos do Norte de África, foram detetados esta manhã ao largo de Olhão, numa pequena embarcação a motor”, confirmou o SEF através de comunicado.

“Aos cidadãos, intercetados pela Polícia Marítima, foram, de imediato, garantidas as necessidades básicas, incluindo alimentação e assistência médica. Será igualmente assegurada a realização dos testes ao covid-19”, adianta ainda aquela autoridade.

Os sete migrantes, todos do sexo masculino, encontram-se atualmente à guarda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), “que está a desenvolver os procedimentos necessários para apurar as suas identidades, bem como avaliar o enquadramento da situação”.