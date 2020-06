Covid-19. Bloco adia convenção para a próxima primavera

Decisão anunciada este domingo pela coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, após reunião da Mesa Nacional do partido.

A mesa nacional do Bloco de Esquerda decidiu este domingo adiar a convenção nacional do partido, prevista para outubro, para a próxima primavera devido à pandemia da Covid-19: “A Convenção Nacional realizar-se-á necessariamente na próxima primavera. Não será possível ser antes”, declarou Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda aos jornalistas na sede nacional.

“Foi decidido terminar o processo convencional a que tínhamos dado início. A convenção não se realizará em outubro próximo”, começou por explicar a coordenadora do Bloco de Esquerda, remetendo para o próximo mês de outubro a marcação de nova data para a convenção nacional, “adaptando a forma como este debate tem sido feito no BE às novas necessidades”. O encontro estava previsto para os dias 24 e 25 de outubro. O partido liderado por Catarina Martins toma, assim, uma opção oposta à do PCP.

O Bloco de Esquerda vai retomar nas próximas semanas “visitas, ações de rua e de contacto com as populações”, lê-se na resolução política da Mesa Nacional do partido. Contudo, os bloquistas não vão realizar “ o Acampamento Liberdade nem o Fórum Socialismo (a rentrée do BE). Em alternativa, o BE terá “a multiplicação de iniciativas descentralizadas ao longo do Verão e na rentrée política no último fim de semana de agosto”.

Na mesma resolução, o Bloco de Esquerda adiantou ainda que o "site despedimentos.pt recebeu já cerca de 1300 queixas, de todo o país e de todos os setores de atividade, e referentes à situação de mais de 100 mil trabalhadores". O site foi criado em pleno estado de emergência para o partido monitorizar os problemas laborais. "É com base neste trabalho, que o Bloco de Esquerda, nas próximas semanas, apresenta denúncias nas delegações da Autoridade para as Condições do Trabalho em todo o país", pode ler-se na referida resolução política disponível no site do partido.