Contactless. Limite de pagamentos de 50 euros deve manter-se

O limite de 50 euros para pagamentos com contactless deve manter-se.

De acordo com Hélder Rosalino, administrador do Banco de Portugal, a extensão dos 20 euros que se aplicavam antes da pandemia para os 50 euros atualmente em vigor está a ser estudada entre o regulador da banca e os operadores, revelou em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1.

"Estávamos já a estudar o aumento desse limite, e porventura isso tem de ir para cima da mesa no sentido de rever esse limite daqui para a frente”, lembrando que “o pagamento médio por contactless estava na casa dos sete euros antes desta crise e agora passou para 21 euros”.

De acordo com dados do Banco de Portugal logo no primeiro mês da pandemia — em março — as compras com recurso a cartões com tecnologia contactless dispararam 115%.