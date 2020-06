Pode ir a banhos... mas as regras são claras

Com a abertura da época balnear, as regras estabelecidas pelo Governo para contornar o contágio com o novo coronavírus fazem ainda mais sentido. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tem dado os seus mergulhos nas praias portuguesas e até o primeiro-ministro, António Costa, já quis ver o ambiente nos areais. E também já avisaram que, em caso de incumprimento das normas, as praias podem voltar a ficar interditas para proteção da saúde pública.

Mas as regras são claras: distanciamento físico de 1,5 metros entre pessoas que não façam parte do mesmo agregado familiar e de 3 metros entre chapéus de sol ou toldos – cada pessoa só pode alugar com um máximo de cinco banhistas por cada estrutura. Além disso, se por acaso gosta de jogar raquetes ou futebol na praia com os seus familiares e amigos, tal é estritamente proibido, exceto no caso de haver aulas de surf ou atividades náuticas. Quanto às medidas de circulação, podem ser definidos corredores para ser cumprido da melhor forma o distanciamento físico aconselhado, de 1,5 metros.

Mas quando chegar à praia de carro não pense que pode estacionar a viatura fora dos parques e zonas de estacionamento ordenado. Já quando se senta no areal e procura alguém que esteja a vender bolas-de-berlim, os vendedores têm de usar obrigatoriamente máscara e viseira nos contactos com os utentes, mantendo sempre o distanciamento físico. E no caso de querer ir almoçar a um restaurante perto da praia, saiba que os espaços têm de ser devidamente higienizados – com quatro limpezas diárias – e de ter uma limitação da capacidade para assegurar que as pessoas estão longe umas das outras. É aconselhado, para os restaurantes e bares, a reorganização das esplanadas com esse mesmo objetivo de distanciamento físico.

Já no final do dia, se por acaso tinha o hábito de molhar-se com água doce num chuveiro interior, é melhor esquecer, porque é proibido. Só os chuveiros exteriores podem estar em funcionamento, mas com as devidas normas de segurança, bem como espreguiçadeiras ou colchões, que devem ser higienizados sempre que haja mudança de utente.