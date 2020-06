Fez história no automobilismo mas decidiu dedicar-se à indústria pornográfica: "Foi a melhor decisão da minha vida"

Renee Gracie tornou-se conhecida quando fez história ao tornar-se na primeira mulher a competir no campeonato de automobilismo V8 Supercars. No entanto, a jovem, de 25 anos, que era conhecida como Devil Princess, graças às suas habilidades ao volante, decidiu deixar o mundo do automobilismo e dedicou-se à indústria pornográfica.

Segundo o Daily Telegraph, a decisão de Renee foi alvo de diversas críticas, contudo, a jovem diz que o dinheiro que está a ganhar é mais importante do que qualquer comentário que façam sobre a sua escolha.

“Foi a melhor decisão da minha vida. Colocou-me numa posição financeira que eu nunca poderia ter sonhado. Fico bem com o que me quiserem chamar. Estou a ganhar um bom dinheiro e sinto-me confortável com onde estou", disse a australiana, que revelou que ganha mais de 22 mil euros por semana com as produções e vídeos pedidos pelos fãs.

Sobre o automobilismo, Renee diz que não conseguiu as vitórias necessárias e acabou por perder patrocinadores. "Fiz o meu melhor, mas chegou a um momento em que o meu sonho desapareceu", explicou. “Superei isso e percebi que não era boa o suficiente e segui em frente”, acrescentou.

Foi então que os fãs sugeriram que a jovem criasse uma conta no OnlyFans, uma plataforma popular na indústria pornográfica, onde as pessoas pagam para ter acesso a conteúdos exclusivos. “Começou tudo a partir daí” contou.

Renee diz ainda que a família apoia as suas escolhas e que se orgulha da posição financeira que esta atingiu sendo tão jovem. Também o sonho que tinha de um dia competir na NASCAR parece ter desaparecido. A australiana diz que não tem interesse em voltar ao automobilismo e que prefere a sua nova vida.