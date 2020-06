Homem de 42 anos morre após esperar seis horas nas urgências em Leiria

Um homem, de 42 anos, morreu nas urgências do Hospital de Santo André em Leiria, depois de esperar durante seis horas por tratamento.

Segundo a notícia avançada pelo Correio da Manhã, o caso ocorreu no passado dia 26 de maio. A vítima dirigiu-se ao hospital, juntamente com o pai, com dificuldades respiratórias e dores no peito.

Depois de lhe ser atribuída uma pulseira amarela, o homem esperou seis horas para ser observado por um clínico. Escreve o mesmo jornal, que acabou por morrer sem qualquer exame de diagnóstico.

De acordo com o Correio da Manhã, o Hospital já instaurou um processo para averiguar as circunstâncias da morte e endereçou uma nota de pesar aos familiares da vítima.