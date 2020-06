Funcionário da Mcdonald's decide animar clientes durante tempo de espera

Estar num drive-thru à espera de pedir comida não é uma das atividades preferidas da maioria das pessoas. No entanto, o gerente de um restaurante McDonald's, no País de Gales, no Reino Unido, decidiu tentar tornar o tempo de espera mais divertido.

Com o aligeiramento das medidas de confinamento no Reino Unido, vários foram os restaurantes drive-thru da McDonald's que voltaram a abrir e as pessoas não perderam a oportunidade para sair de casa e comprar fast-food. Gavyn Brewster viu o tamanho das filas, no restaurante que gere em Swansea, e decidiu tornar o dia mais divertido, dançando e animando quem está no carro à espera de ser atendido.

"Estou habituado a entreter o público, sou drag queen profissional”, disse o funcionário de 26 anos, em declarações à ITV "Aproveito a disposição em três filas do espaço de drive-thru e redireciono os condutores de forma alegre para as janelas disponíveis”, explicou.

Várias pessoas partilharam vídeos de Gavyn a dançar e dizem que a atitude do funcionário tornou o seu dia melhor. "Todos os Macdonald's precisam disto", pode ler-se num dos comentários.