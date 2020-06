GNR impede festa com centenas de jovens em Almada

A GNR impediu a realização de uma festa no Bairro do Asilo, no Monte da Caparica, em Almada, onde era esperado que centenas de jovens se reunissem, na noite de sábado.

Depois de terem visto um cartaz a circular nas redes sociais, as autoridades enviaram militares para o local marcado para impedir o ajuntamento, visto ser proibido durante o estado de calamidade em que o país se encontra, devido ao aparecimento do novo coronavírus.

No local estiveram patrulhas do Grupo de Intervenção de Operações Especiais (GIOE) e do destacamento de Almada. De acordo com a TVI, não houve confrontos entre os agentes e os jovens. Quando as autoridades confrontaram os jovens com a situação, estes desmobilizaram.