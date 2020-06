Príncipe William revela como é que superou as crises de ansiedade ao falar em público

O príncipe William falou sobre as crises de ansiedade que enfrentou ao longo dos anos, no documentário Football, Prince William and Our Mental Health, produzido pelo canal BBC One, e admitiu ter um truque para lidar com os nervos quando tem de falar publicamente para milhares de pessoas.

Aquilo que começou por ser um problema acabou por se revelar algo que ajudou o neto de Isabel II a controlar a ansiedade: os seus problemas de visão. “Comecei a ver cada vez pior com a idade, e comecei a não usar lentes de contacto quando estava a falar em público“, admitiu, acrescentando que isso o ajuda pois assim só vê “rostos muito desfocados”, não precisando de “fazer contacto visual direto“. Atualmente, o futuro rei de Inglaterra opta por não utilizar lentes de contacto quando tem de discursar.