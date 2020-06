NOS Alive anuncia reembolso dos bilhetes a partir de 25 de julho de 2021

Inicialmente, a Everything is New tinha dito que o reembolso só poderia ser pedido a partir do dia 1 de janeiro de 2022, voltando agora atrás na sua decisão.

A Everything is New, responsável pela organização do NOS Alive, anunciou, esta segunda-feira, que irá reembolsar o valor dos bilhetes comprados para a edição deste ano, cancelada devido ao aparecimento do novo coronavírus, a partir do dia 25 de julho de 2021, depois de a edição do festival do próximo ano já se ter realizado.

Inicialmente, a Everything is New tinha dito que o reembolso só poderia ser pedido a partir do dia 1 de janeiro de 2022, voltando agora atrás na sua decisão."Quem não puder comparecer nas novas datas do NOS Alive 2021 e não quiser ir a nenhum outro evento da Everything Is New, poderá solicitar o reembolso a partir do dia 25 de julho de 2021 e até ao final dos primeiros 14 dias úteis de janeiro de 2022”, pode ler-se numa publicação da organização do festival que decocorre em Algés, em Lisboa, no Facebook.

Por outro lado, quem quiser trocar o bilhete para as novas data do festival por um vale, que pode ser utilizado noutros espectáculos, pode fazê-lo a partir do dia 15 de junho de 2020.