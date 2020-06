Número de vítimas mortais em Itália volta a subir

Nas últimas 24 horas, foram registados 65 vítimas mortais relacionadas com o novo coronavírus em Itália. No total, já morreram 33.964 pessoas infetadas com covid-19 no país. Comparativamente aos dados partilhados pelas autoridades de saúde no domingo, ocorreu uma subida - foram registados 53 óbitos no domingo.

Foram ainda confirmados mais 280 novos casos de covid-19, desde o último balanço. No total, 234.998 pessoas foram infetadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. O número de casos ativos é agora de 34.730, menos 532 em relação ao dia anterior. 166.584 já recuperaram do vírus, das quais 747 nas últimas 24 horas.

Existem 4.729 pacientes hospitalizados - menos 135 do que no domingo -, dos quais 283 estão nos cuidados intensivos - menos 4 em relação à véspera.