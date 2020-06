Crocodilo "muito agressivo" no rio Douro pode afinal ser... uma lontra

O Serviço de Proteção da Natureza da Guarda Civil espanhola encontra-se desde este domingo a realizar uma operação de busca de um animal, que foi avistado no troço do rio Douro, entre Simancas e Tordesilhas.

Inicialmente, os especialistas disseram tratar-se de um crocodilo do Nilo, uma espécie considerada "muito agressiva". Contudo, já esta segunda-feira os indícios que eram atribuídos a um crocodilo com 250 quilogramas podem pertencer afinal a... uma lontra, revela o Diário de Valladolid.

O animal foi avistado por três pessoas diferentes entre sexta-feira e sábado na zona de Pesquerela, perto de Valladolid.

Os especialistas teriam encontraram restos de peixes cujas marcas de mordeduras coincidem com as provocadas por um crocodilo do Nilo. Várias armadilhas foram colocadas na água para apanhar o animal.

Estão envolvidos nas operações de busca mais de uma dezena de elementos das autoridades, não só para procurar o animal mas também para impedir que os habitantes acedam à zona ribeirinha.