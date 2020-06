França: Mais 54 vítimas mortais e 211 novos casos do novo coronavírus confirmados nas últimas 24 horas

Foram registadas 54 vítimas mortais relacionadas com o novo coronavírus em França, nas últimas 24 horas. No total, já morreram 29.209 pessoas no país, desde o início da pandemia. Este é o registo diário de óbitos mais elevado desde o dia 4 de junho.

Foram ainda confirmados mais 211 novos casos de covid-19 no país, o que representa um decréscimo comparativamente aos casos confirmados no balanço anterior - 343. Desde o início da pandemia, 154.188 pessoas foram infetadas pelo novo coronavírus.

As autoridades de saúde dão ainda conta de 12.315 pessoas hospitalizadas, mais 145 internamentos nas últimas 24 horas, dos quais 1.024 se encontram nos cuidados intensivos, mais 23 do que ontem.