Liga portuguesa de surf arranca a 19 de junho

A Liga portuguesa de surf vai começar a 19 de junho, após um adiamento de quase três meses devido à pandemia de covid-19, sendo a primeira prova da modalidade no mundo a ser retomada, anunciou esta segunda-feira a Associação Nacional de Surfistas (ANS).

A Liga mantém as cinco etapas, estando duas já com as datas confirmadas, na Figueira da Foz (19 a 21 de junho) e na Ericeira (3 a 5 de julho), na Praia de Ribeira D’Ilhas.

"Após o Conselho de Ministros autorizar o regresso das competições das modalidades individuais sem contacto no passado dia 30 de Maio, trabalhámos arduamente com todas as entidades relevantes na obtenção do licenciamento e das necessárias medidas de segurança para podemos trazer o surf profissional de volta ao mar. Temos os melhores surfistas portugueses a precisar de retomar a sua atividade profissional, regressar ao ritmo competitivo e voltar a dar retorno aos seus patrocinadores", explicou Francisco Rodrigues, presidente da ANS.