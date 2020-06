Efemérides de 9 de Junho

1386 O Tratado de Windsor, entre D. João I de Portugal e Ricardo II de Inglaterra, que tem assegurado a independência do País e é considerado o Tratado internacional entre 2 Estados mais antigo do mundo, foi assinado há 634 anos.

1815 Iniciado em Maio do ano anterior, terminou há 105 anos o Congresso de Viena, entre as grandes nações europeias e após a derrota de Napoleão, com um redesenho total do Continente.

1898 A China arrendou Hong Kong ao Reino Unido por 99 anos há 122 anos (como uma consequência remota das Guerras do Ópio, 1839-42 e 1856-60), tendo recuperado a sua soberania, depois de complexas negociações bilaterais, em 1997 – vindo a servir de exemplo ao processo de devolução de Macau (em Dezembro de 1999).

1904 Teve lugar há 116 anos o Concerto inaugural da Orquestra Sinfónica de Londres, dirigido pelo maestro Hans Richter (1888-1976), no Queen's Hall.

1934 Deu-se há 86 anos a primeira aparição do Pato Donald, no desenho animado The Wise Little Hen, da série Silly Symphony da Disney.

1996 Os estaleiros de Gdansk, autêntica vanguarda da já longínqua redemocratização da Polónia (conduzida pelo sindicalista moderado e católico Lech Walesa), declararam de falência há 20 anos.

2013 O americano Edward Snowden (n.1983), ex-técnico da CIA, confessou há 7 anos ter divulgado dados de ciberespionagem nos EUA, acabando refugiado em Moscovo.

2014 O Congresso de Deputados espanhol aprovou há 6 anos com ampla maioria a norma, de um só artigo, que formalizou a abdicação do rei Juan Carlos a favor do filho Felipe.