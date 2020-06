Detido suspeito de uma centena de crimes de abuso sexual de crianças

Factos ocorreram nos últimos anos, na residência do suspeito, tendo o presumível autor aproveitado a circunstância de manter relações de familiaridade e vizinhança com as vítimas.

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, procedeu à identificação e detenção de um homem, de 49 anos, por fortes indícios da prática de, aproximadamente, uma centena de crimes de abuso sexual de crianças agravado.

Segundo um comunicado da autoridade, emitido esta terça-feira, as vítimas dos crimes são quatro menores, com idades compreendidas entre os três e os sete anos.

“Os factos ocorreram nos últimos anos, na residência do suspeito, tendo o presumível autor aproveitado a circunstância de manter relações de familiaridade e vizinhança com as vítimas”, explica a PJ na mesma nota, acrescentando que a investigação teve início “após sinalização de uma das vítimas, por parte do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses”.

Em dois dias, a PJ efetuou diligências que permitiram recolher esclarecedores elementos de prova quanto à autoria dos crimes.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.