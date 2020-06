Mário Centeno sai do Governo e é substituído por João Leão

Tomada de posse de João Leão, agora ex-secretário de Estado do Orçamento, como novo ministro das Finanças ocorrerá no próximo dia 15 de junho pelas 10 horas.

O Presidente da República acaba de confirmar que aceitou a exoneração do ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, e aceitou João Leão, secretário de Estado do Orçamento, como novo ministro das Finanças.

Numa nota oficial, Marcelo Rebelo de Sousa explica que recebeu, por parte do primeiro-ministro, as propostas de exoneração e que as aceitou.

Na nota oficial é explicitado que o pedido de exoneração de Centeno foi feito por si próprio. "O Presidente da República recebeu do Primeiro-Ministro as propostas de exoneração, a seu pedido, do Ministro de Estado e das Finanças, Professor Doutor Mário Centeno, e de nomeação, em sua substituição, do Professor Doutor João Leão", lê-se na nota publicada no site da Presidência.

Sublinhe-se que João Leão era até agora o secretário de Estado do Orçamento e Costa apostou numa solução interna no ministério das Finanças para a sucessão de Mário Centeno. Na próxima quinta-feira, dia 11 de junho, Mário Centeno deverá esclarecer que não será recandidato à presidência do Eurogrupo. O mandato termina a 13 de julho.

Esta terça-feira o Governo aprova o orçamento suplementar para fazer face à crise pandémica da covid-19, económica e social. Assim, Centeno já não defenderá o orçamento suplementar no Parlamento. Caberá a João Leão fazê-lo.

A tomada de posse ocorrerá no próximo dia 15 de junho pelas 10 horas.

De realçar que Álvaro Novo, da equipa de Mário Centeno, também está de saída, tal como Ricardo Mourinho Félix, que poderá ir para Banco Europeu de Investimentos, avançou a TSF e o Eco.