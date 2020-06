Centeno confirma no Twitter que não é recandidato à presidência do Eurogrupo

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, acaba de anunciar no Twitter que não será recandidato ao cargo e que vai abrir o processo de candidaturas no próximo dia 11, quinta-feira.

Numa curta mensagem, Centeno recorda que deixará de ser ministro das Finanças no dia 15 de junho.

On the same occasion on Thursday, I will launch the call for candidates and outline the process for the election, scheduled for the 9 July #Eurogroup