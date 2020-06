Depois de vários rumores sobre uma possível separação entre kim Kardashian e Kanye West, devido aos alegados desentendimentos entre o casal durante a quarentena, a socialite decidiu acabar com as dúvidas no dia de aniversário do rapper.

Esta segunda-feira, dia 8, Kanye West completou 43 anos e Kim partilhou duas fotografias ao lado do cantor. "Parabéns ao meu rei", pode ler-se na legenda das imagens do casal.