Bebé de oito meses ferida em colisão de carro e camião em Gaia

Um acidente que envolveu um veículo ligeiro e um camião em Gaia deixou duas pessoas feridas.

A colisão entre os dois veículos ocorreu, ao início da tarde, na A44, junto à saída para Madalena, no sentido Porto-Gaia.

O trânsito ficou condicionado a uma via. Segundo o Correio da Manhã, uma das vítimas do acidente é uma bebé de oito meses. O Jornal de Notícias, que também avançou com informação do sinistro, não adianta idade dos feridos, mas escreve que se trata apenas de ferimentos ligeiros.

No local, estiveram os sapadores de Gaia, elementos dos bombeiros Voluntários de Coimbrões.