Casal de Ponte de Lima reencontra cão desaparecido há cinco anos

Popeye desapareceu em novembro de 2015, em Ponte de Lima. Passados meses e meses de procura, a dona do cão decidiu desistir de o procurar e aceitar que Popeye não iria aparecer. Mas cinco anos depois, Micaela Morgado recebeu uma chamada surpreendente: Popeye tinha sido encontrado e estava no Hospital Veterinário de Santa Marinha, em Vila Nova de Gaia.

Uma mulher encontrou Popeye na rua e decidiu levá-lo ao veterinário. Através do microship foi possível encontrar Micaela e concretizar o reencontro. A mulher decidiu partilhar a história nas redes sociais. "Já passaram uns dias e ainda não parece real. O Popeye está connosco, bem de saúde e feliz. O que aconteceu este tempo todo? Não sabemos. Como foi de Ponte de Lima para Vila Nova de Gaia? Também não sabemos", lê-se na publicação de Micaela, onde esta aproveitou e deixou um conselho para todas as pessoas com animais de estimação: colocarem o microchip no mesmo.