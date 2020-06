Trump insinua que idoso ferido pela polícia pode ter encenado o episódio

O Presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu, esta terça-feira, que o manifestante de 75 anos que foi empurrado pela polícia no estado de Nova Iorque pode ter encenado o episódio.

As imagens de um idoso a ser deitado ao chão pela polícia na cidade de Buffalo, no estado de Nova Iorque na semana passada, tornou-se viral e alvo de indignação.

Inicialmente as autoridades disseram que o homem, que marcava presença num dos muitos protestos contra a violência policial e o racismo, que se via estar a sangrar e parecia estar inconsciente, tinha caído.

Mas perante a onda de críticas, o episódio levou mesmo à suspensão de dois agentes e à abertura de um inquérito.

Esta terça-feira, Donald Trump, abordou publicamente o assunto no sitio e com a subtileza do costume. "O manifestante de Buffalo empurrado pela polícia pode ser um provocador da Antifa", escreveu o Presidente dos EUA no Twitter.

"Terá sido uma encenação?", questiona Trump.

Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up?